У Сінгапурі з лікарні виписали дитину, яку під час народження вважали найменшою у світі. Немовля з початковою вагою 212 грамів (приблизно як яблуко) та зростом 24 сантиметри перебувало на інтенсивному лікуванні 13 місяців.

Мати народила дівчинку Квек Юй Сюань 9 червня 2020 року шляхом екстреного кесаревого розтину на 25 тижні вагітності. Це пов’язано з тим, що лікарі поставили жінці діагноз прееклампсія — небезпечно високий кровʼяний тиск, що може зашкодити життєво важливим органам і стати фатальним для матері та дитини.

За даними лікарні Національного університету Сінгапуру (NUH), де народилася дівчинка, у дитини була мало шансів вижити. Немовля лікували різними способами та апаратами.

