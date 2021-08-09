У Сінгапурі з лікарні виписали дитину, яку під час народження вважали найменшою у світі. Немовля з початковою вагою 212 грамів (приблизно як яблуко) та зростом 24 сантиметри перебувало на інтенсивному лікуванні 13 місяців.

Мати народила дівчинку Квек Юй Сюань 9 червня 2020 року шляхом екстреного кесаревого розтину на 25 тижні вагітності. Це пов’язано з тим, що лікарі поставили жінці діагноз прееклампсія — небезпечно високий кровʼяний тиск, що може зашкодити життєво важливим органам і стати фатальним для матері та дитини.

За даними лікарні Національного університету Сінгапуру (NUH), де народилася дівчинка, у дитини була мало шансів вижити. Немовля лікували різними способами та апаратами.

Smallest #baby discharged from hospital in Singapore ▪️Kwek Yu Xuan was was born about three months premature. Her weight was 212g.

▪️She was discharged on July 9 after a 13-month stay in hospital, and is believed to be the #world‘s tiniest baby to #survive premature birth. pic.twitter.com/DgnwdmksOQ — EHA News (@eha_news) August 7, 2021

Завдяки краудфаундинговій кампанії батьки змогли зібрати $270 601 та покрити рахунки за тривале лікування. За словами спеціалістів, під час перебування дитини у медзакладі її стан здоров’я та розвитку покращився. Дівчинка почувається добре, її вже виписали додому і зараз вона важить близько 6,3 кг.

Але Юй Сюань досі страждає на хронічне захворювання легень і потребує під’єднання до ШВЛ. Лікарі кажуть, що з часом дитині стане краще.

До народження Квек Юй Сюань найменшою дитиною у світі вважалася американка, яка у 2018 році народилася з вагою у 245 грамів.

Нещодавно в Україні лікарі успішно провели надскладну операцію, яка врятувала вагітність жінки, що виношувала трьох малюків – двох дівчаток та одного хлопчика.

Лікарі заправили навколоплідний міхур у матку, який випав у піхву, і наклали мерсиленовий шов на шийку матки, тобто зашили її. Жінці вдалося доносити дітей ще сім тижнів. Пологи пройшли природнім шляхом.

Джерело: BBC