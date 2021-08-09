Торти – популярні та улюблені багатьма десерти. Їхнє споживання приносить задоволення, але водночас може негативно відобразитися на здоров’ї та фігурі.

Шкоди завдає не сам торт, а його надлишок, говорить дієтолог Оксана Соколова. А також хімічний склад.

Варто уникати тортів, де у складі вказані соя, ароматоризатори, пальмова або рослинна олії. Також фруктоза призводить до максимально швидкого ожиріння, додає фахівець.

Також не треба купувати мусові торти, користь від них мінімальна.

Дієтологи рекомендують обирати десерти з максимально простим складом. Хоча навіть це не гарантує безпеку, як і ціна. Іноді склад може не відповідати етикетці. А пальмова олія замість масла може бути навіть у найдорожчому торті.

Найбезпечніше готувати торти самостійно – купувати інгредієнти та випікати солодощі. Лише тоді можна бути впевненим у складі та користі десерту, який не зашкодить фігурі та буде безпечним для здоров’я близьких.

Водночас у мережі чимало рецептів корисних тортів з використанням ягід, фруктів, горіхів та сухофруктів.