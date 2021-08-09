Коронавірус в Україні 9 серпня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на 9 серпня 2021 року в Україні підтвердили 2 259 451 випадок коронавірусу, а за добу – 300 нових хворих. З-поміж них – 20 дітей та два медпрацівники.

До лікарень за останні 24 години потрапили 400 людей з коронавірусом.

Загалом від хвороби померли 53 100 українців, за день – п’ять громадян. Водночас одужати вдалося за увесь час 2 191 202 людям, за добу – 281 особі.

За час поширення вірусу в Україні провели 11 537 474 тестування методом ПЛР, протягом дня – 9 383.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (51), Одеській (39), Тернопільській (32), Вінницькій (24) та Чернівецькій (21) областях.

м. Київ – 51 випадок;

Вінницька область – 24 випадки;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 12 випадків;

Донецька область – 1 випадок;

Житомирська область – 17 випадків;

Івано-Франківська область – 20 випадків;

Київська область – 5 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 9 випадків;

Львівська область – 9 випадків;

Миколаївська область – 8 випадків;

Одеська область – 39 випадків;

Полтавська область – 1 випадок;

Рівненська область – 2 випадки;

Сумська область – 15 випадків;

Тернопільська область – 32 випадки;

Харківська область – 13 випадків;

Херсонська область – 7 випадків;

Хмельницька область – 3 випадки;

Черкаська область – 2 випадки;

Чернівецька область – 21 випадок;

Чернігівська область – 6 випадків.

Вакцинація в Україні

За добу, 8 серпня, в Україні вакцинували від коронавірусу 51 445 людей. Одну дозу отримали 30 988 людей, повністю імунізовані – 20 457 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 137 073 людини, з них отримала одну дозу – 4 137 071 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 401 647 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом здійснено 6 538 718 щеплень.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу, станом на 8 серпня 2021 року в Україні зафіксували 2 259 151 випадок Covid-19, за добу було 619 нових хворих.