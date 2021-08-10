Після старту навчального року через контакти із величезною кількістю людей діти можуть частіше хворіти. Водночас не завжди одразу можна визначити, на що вона захворіла – коронавірус або ж це звичайна застуда.

Адже симптоми дуже схожі. Наприклад, і у першому, і в другому випадках можуть спостерігатися втома, головний біль і поколювання у горлі, каже медичний аналітик, доктор Леана Вен. Експерт назвала ознаки, які допоможуть відрізнити застуду від коронавірусу, а також порадила, що робити у разі хвороби дитини.

– Я б порадила батькам мати високий індекс підозрілості і безумовно не відправляти свою дитину до школи, якщо вона почувається зле, і у неї є які-небудь симптоми, що можуть бути пов’язані з Covid-19, – зазначила Леана Вен.

Під час застуди і коронавірусу у дитини може бути кашель, проте в останньому випадку він сухіший. Під час Covid-19 може бути і втрата нюху та смаку.

Ті, хто заразилися коронавірусом, також можуть страждати від діареї, нудоти або блювання – симптомів, яких ніколи не буває, якщо це звичайна застуда.

У разі появи ознак хвороби фахівець рекомендує провести тестування дитини.

Водночас бажано обмежити контакти, у жодному разі не йти до школи, і навіть зайвий раз – до лікарні, краще дотримуватися рекомендацій сімейного лікаря.

Можна також вакцинувати своїх дітей від вірусу. У США це дозволяється для дітей старше 12 років, в Україні поки що таких рекомендацій немає.

За словами Леани Вен, вакцинація – найкращий спосіб захистити дитину від зараження коронавірусом.