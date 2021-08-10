Вакцина від коронавірусу CoronaVac виробництва Sinovac Biotech має ефективність 98% у запобіганні смерті від ускладнень Covid-19.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я з посиланням на дослідження, яке провели в Індонезії. З’ясувалося, що ефективність препарату у запобіганні госпіталізації становить 96%, а у запобіганні симптоматичній хворобі – 94%.

Нині станом на 10 серпня Україна отримала 5 677 756 доз вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech. Майже 1,18 млн українців уже щепилися цим препаратом.

CoronaVac — це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.

За словами експертів МОЗ, це стара і добре вивчена технологія. Першу інактивовану вакцину від поліомієліту створили ще в 1955 році. Сьогодні так працюють деякі вакцини від грипу, сказу, кліщового енцефаліту.

Вакцина CoronaVac безпечна, бо не містить живих компонентів вірусу та пройшла суворі, добре контрольовані дослідження. 1 червня 2021 року Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила її для екстреного застосування.

За добу, 9 серпня, в Україні щеплення від коронавірусу отримали 140 008 людей. Одну дозу отримали 83 697 людей, повністю імунізовані – 56 311 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 220 770 людей, з них отримали одну дозу – 4 220 768 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 457 958 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).