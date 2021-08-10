У Німеччині громадянам замість вакцини від коронавірусу ввели фізрозчин.

Це сталося у Шортенсі. Постраждалими виявилися люди старше 70 років, які відвідали місцевий центр вакцинації з 5 березня до 20 квітня 2021 року.

Замість вакцини від компанії Biontech вони отримали щеплення звичайним фізрозчином. Такий укол отримали тисячі громадян.

– Загалом 8 557 осіб, можливо, не отримали вакцинаційного захисту повністю або частково, хоча вони лише припускають це, – йдеться у заяві місцевої влади.

Тепер всі вони потребують нового уколу.

Щодо інциденту, то його розслідує місцева поліція.

Вакцинація від коронавірусу триває у світі з грудня 2020 року. Людям активно роблять щеплення, що сприяє появі колективного імунітету.

Однак трапляються випадки, коли медики своїми діями заважають цьому процесу. Наприклад, у США фармацевт навмисно зіпсував 500 доз вакцини, за ці дії його засудили до в’язниці.

Фахівці в усьому світі закликають імунізуватися, це допоможе в боротьбі з вірусом і з його більш небезпечними варіантами, наприклад штамом Дельта.

Джерело: NDR