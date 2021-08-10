Названо середній зріст і вагу українців. Державна служба статистики озвучила фізичні параметри чоловіків і жінок в Україні.

Дані наведені у документі Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2021 році.

Згідно з інформацією, середній зріст громадян країни віком від 18 років становить 169 см. Водночас з-поміж жінок він – 164 см, з-поміж чоловіків – 175 см.

Щодо ваги, то середній показник – 75 кг, серед жінок – 71 кг, серед чоловіків – 80 кг.

Водночас знижену масу тіла мають 1,2% українців, нормальну – 42,4%, надлишкову – 39,9%, ожиріння – 16,%, крайнє ожиріння – 0,5%.

Порівняно з минулим роком ці показники не змінилися, йдеться у повідомленні Держстату.

Зайва вага може провокувати низку проблем зі здоров’ям. Зокрема, зростає ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Щоб цього уникнути, потрібно правильно харчуватися, уникаючи фаст-фуду і шкідливих продуктів, активно займатися спортом, дотримуватися питного режиму, висипатися. Це дозволить довше залишатися здоровим і повним сил.

Джерело: Державна служба статистики України