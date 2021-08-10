Очі – важлива частина нашого організму, яка має найбільше навантаження в порівнянні з іншими органами чуття. Більшість інформації людина отримує саме через зір. Також навантаження на орган дає широке використання електронних пристроїв.

Тому людям важливо знати, як правильно доглядати за очима та користуватися електронними пристроями, щоб зір був як у сокола.

У ЦГЗ радять кожні 20 хвилин дивитися вдалину впродовж 20 секунд, особливо під час роботи за комп’ютером. Для того, щоб не забувати про це, можна ставити таймер із нагадуваннями.

Для тих, хто любить літературу, рекомендують почергово читати електронні та друковані книги. Також можна зробити у книжках закладки з певною періодичністю для того, щоби вони нагадували, що час зробити перерву й подивитися у вікно. В електронній книзі для цього можна скористатися функцією “закладки”.

Щоб зберегти зір, варто уникати використання пристроїв на вулиці та в яскраво освітлених місцях, адже відблиски на екрані можуть спричиняти додаткову напругу для очей.

– Налаштуйте на комфортний рівень параметри яскравості та контрастності екрану пристрою. Не забувайте про правильну поставу, адже вона може спричиняти напругу м’язів та головний біль, пов’язаний із напругою очей, – радять у ЦГЗ.

Крім того, під час користування пристрій необхідно утримувати на відстані від очей, оптимально, якщо це буде від 45 до 60 см. Не варто забувати про кліпання під час використання пристрою, щоб оболонка ока не пересушувалася.

Після занять із застосуванням електронних пристроїв необхідно проводити вправи гімнастики для очей:

швидко кліпати очима, заплющити очі та посидіти спокійно, повільно рахуючи до п’яти. Повторювати 4-5 разів;

у середньому темпі проробити 3-4 кругових рухів очима у лівий бік. Ослабивши очні м’язи, подивіться вдалечінь – на рахунок 1-6. Повторити 1-2 рази;

міцно заплющити очі (рахуючи до трьох), розплющити очі та подивитися вдалечінь, рахуючи до п’яти. Повторити 4-5 разів;

витягнути праву руку вперед, стежити очима, не повертаючи голови, за повільними рухами вліво і вправо, вниз і вгору вказівного пальця витягнутої руки. Повторювати 4-5 разів;

подивитися на вказівний палець витягнутої руки на рахунок 1-4, потім перенести погляд вдалечінь на рахунок 1-6. Повторити 4-5 разів.

За словами лікаря-офтальмолога Олександри Яриги, зняти напруження з очей може допомогти відпочинок від гаджетів. Допоможуть прогулянки на свіжому повітрі, активні ігри або ж будь-яка зміна виду діяльності.

Але варто пам’ятати, що самостійно краще не робити масаж очей, адже це може спровокувати різні захворювання. Детальніше про те, як зняти напруження з очей – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ЦГЗ