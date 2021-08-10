За минулі 24 години в Києві підтвердили 167 нових випадків коронавірусу, таким чином загальна кількість мешканців столиці, які заразилися Covid-19, досягла 220 374.

За добу два жителі столиці померли від ускладнень Covid-19. А всього з початку пандемії в Києві зафіксовано 5 247 летальних випадків.

Водночас одужати вдалося 212 165 киянам, а за останній день – 897.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: