Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Ліків не існує: у Гвінеї виявили перший випадок смертельної лихоманки Марбург

лікування коронавірусу

На території Гвінеї зафіксували перший випадок захворювання геморагічною лихоманкою Марбург. Про це заявив голова африканського представництва Всесвітньої організації охорони здоров’я Матшідісо Моеті.

Хворого виявили у провінції Гуекуду, де кілька років тому також виявили геморагічну лихоманку Ебола. Для визначення точного діагнозу лікарі взяли зразки у хворого, які досліджували у двох лабораторіях. Потім їх направили до Інституту Пастера в Сенегалі, де захворювання підтвердили.

Нині відомо, що пацієнт, інфікований вірусом Марбург, помер. У країну вже виїхала група з 10 експертів ВООЗ, а сусідні держави попередили про небезпеку. Місія групи полягає у швидкому реагуванні на надзвичайні ситуації, включаючи оцінку ризиків, спостереження за хворобами, мобілізацію громад, тестування, клінічну допомогу, профілактику інфекцій, а також надання матеріально-технічного забезпечення.

Геморагічна лихоманка Марбург (хвороба зелених мавп, геморагічна лихоманка Меріду) — гостре вірусне висококонтагіозне захворювання, що характеризується важким перебігом, високою летальністю, геморагічним синдромом, ураженням печінки, шлунково-кишкового тракту і центральної нервової системи.

Марбург передається людям від плодових кажанів і поширюється серед людей під час прямого контакту з рідинами тіла інфікованих людей, поверхнями та матеріалами.

За словами Моеті, хвороба починається раптово: висока температура, сильний головний біль, нездужання. У багатьох пацієнтів протягом семи днів розвиваються важкі геморагічні ознаки. Показники летальності від випадків варіювалися від 24% до 88% залежно від штаму вірусу та ведення випадків.

Нині не існує вакцини проти геморагічної лихоманки Марбург. Але є допоміжна терапія симптомів, яка може покращити стан пацієнта. Зараз експерти оцінюють потенційні методи лікування.

До цього випадки зараження цим вірусом були виявлені в Анголі, Конго, Кенії, Південній Африці та Уганді.

Епідемія лихоманки Ебола в Західній Африці почалася в лютому 2014 року у Гвінеї. Потім вона вийшла за межі країни та поширилася на Ліберію, Сьєрра-Леоне, Нігерію, Сенегал і Малі. Випадки захворювання також були зафіксовані у низці європейських країн і в США. Вірусом заразилися понад 30 тис. осіб, понад 12 тис. із них померли.

Читайте
Рецидив лихоманки Ебола може статися навіть після щеплення

Джерело: Всесвітня організація охорони здоров’я

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка