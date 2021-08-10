На території Гвінеї зафіксували перший випадок захворювання геморагічною лихоманкою Марбург. Про це заявив голова африканського представництва Всесвітньої організації охорони здоров’я Матшідісо Моеті.

Хворого виявили у провінції Гуекуду, де кілька років тому також виявили геморагічну лихоманку Ебола. Для визначення точного діагнозу лікарі взяли зразки у хворого, які досліджували у двох лабораторіях. Потім їх направили до Інституту Пастера в Сенегалі, де захворювання підтвердили.

Нині відомо, що пацієнт, інфікований вірусом Марбург, помер. У країну вже виїхала група з 10 експертів ВООЗ, а сусідні держави попередили про небезпеку. Місія групи полягає у швидкому реагуванні на надзвичайні ситуації, включаючи оцінку ризиків, спостереження за хворобами, мобілізацію громад, тестування, клінічну допомогу, профілактику інфекцій, а також надання матеріально-технічного забезпечення.

Геморагічна лихоманка Марбург (хвороба зелених мавп, геморагічна лихоманка Меріду) — гостре вірусне висококонтагіозне захворювання, що характеризується важким перебігом, високою летальністю, геморагічним синдромом, ураженням печінки, шлунково-кишкового тракту і центральної нервової системи.

Марбург передається людям від плодових кажанів і поширюється серед людей під час прямого контакту з рідинами тіла інфікованих людей, поверхнями та матеріалами.

За словами Моеті, хвороба починається раптово: висока температура, сильний головний біль, нездужання. У багатьох пацієнтів протягом семи днів розвиваються важкі геморагічні ознаки. Показники летальності від випадків варіювалися від 24% до 88% залежно від штаму вірусу та ведення випадків.

Нині не існує вакцини проти геморагічної лихоманки Марбург. Але є допоміжна терапія симптомів, яка може покращити стан пацієнта. Зараз експерти оцінюють потенційні методи лікування.

До цього випадки зараження цим вірусом були виявлені в Анголі, Конго, Кенії, Південній Африці та Уганді.

Епідемія лихоманки Ебола в Західній Африці почалася в лютому 2014 року у Гвінеї. Потім вона вийшла за межі країни та поширилася на Ліберію, Сьєрра-Леоне, Нігерію, Сенегал і Малі. Випадки захворювання також були зафіксовані у низці європейських країн і в США. Вірусом заразилися понад 30 тис. осіб, понад 12 тис. із них померли.