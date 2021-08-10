Боротися із зайвою вагою можна не лише за допомогою корекції харчування та фізичних навантажень, а й ліків.

Науковці Техаського університету у Далласі (США) вивчили вплив гіпоглікемічного препарату ліраглутид на відкладення жирових тканин в організмі людини.

Вони провели дослідження, у якому взяли участь 185 американців із зайвою вагою, у частини учасників фахівці діагностували діабет і предіабет. Під час експерименту протягом 40 тижнів 92 людини отримували ліраглутид внутрішньовенно, ще 93 – плацебо. Усі вони також дотримувалися дієти з дефіцитом 500 калорій і виконували фізичні вправи.

Дослідники встановили, що препарат впливає на кількість жиру у тканинах черевної порожнини – він знижує його.

Він демонстрував ефективність для всіх учасників, незалежно від статі, раси та наявності діабету або предіабету.

Ліраглутид – препарат, призначений для лікування хронічного ожиріння і діабету II типу.

Зайва вага може призвести до низки проблем зі здоров’ям. Так, вона є одним із ключових факторів розвитку серцево-судинних захворювань.

Джерело: The Lancet