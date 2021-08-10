Медичний Оскар: в Україні нагородили найкращих лікарів

В Україні відбулася церемонія нагородження найкращих лікарів. Медичний Оскар вручали працівникам медичної сфери за професійні досягнення.

Це – головна громадська відзнака у галузі охорони здоров’я у країні. Кандидатів обирає громадськість та пацієнти. Номінацій – 11.

Наприклад, у номінації Найкращий лікар переміг Анатолій Ордатій. Він – полковник медслужби. Очолює клініку Військово-медичного клінічного центру на Вінничині.

Цьогоріч претендентів на нагороду було майже 200 з усієї України. Але до фіналу дійшли лише 44.

Відзнака передбачає і матеріальне заохочення. Номінантам – по 10 тис. грн, переможцям – більше.

– Переможець на нагородження орденом отримає 100 тис. грн. У нас є медаль Святого Пантелеймона – для молодих людей до 35 років – ми дамо по 50 тис., – розповів голова поважної ради відзнаки Орден Святого Пантелеймона Василь Князевич.

За всю історію громадської відзнаки орденами і медалями Святого Пантелеймона нагородили 20 українських лікарів і науковців медичної галузі. Цьогоріч нагороджують уже вп’яте.