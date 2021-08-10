За прогнозами науковців, пік смертності від коронавірусу в світі відбудеться на початку вересня 2021 року. Про це свідчать дані американського Інституту показників та оцінки здоров’я.

Так, загальна кількість смертей від Covid-19 до грудня 2021 року сягне 5,3 млн людей, також 12 млн людей помре від ускладнень, які викликає ця хвороба.

Науковці вважають, що таку велику кількість смертей може спровокувати штам коронавірусу Дельта, який активно поширюється у світі.

Прогнози Інституту розрізняють офіційно зареєстровану смерть від Covid-19 і додаткові випадки смертей, пов’язані з коронавірусною хворобою, включно з летальними, які офіційно не фіксуються.

Нині, за даними сервісу Worldometers, станом на 10 серпня у світі 204,2 млн випадків коронавірусної хвороби. Померло від ускладнень 4,3 млн людей.

Найбільше хворих за весь час пандемії у США (36,7 млн), Індії (31,9 млн) та Бразилії (20,1 млн).

Станом на 10 серпня в Україні зафіксували 781 новий випадок коронавірусу за добу. До лікарень за останні 24 години потрапили 335 людей з Covid-19. Детальну статистику Covid-19 в Україні – дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: Інститут показників та оцінки здоров’я США