У львівському Охматдиті лікарям вдалося сформувати частину стравоходу 4-місячній дитині. Про це повідомила Львівська обласна дитяча клінічна лікарня Охматдит у соціальних мережах.

Хлопчик народився з вадою – у нього не було стравоходу (атрезія стравоходу). З пологового будинку новонародженого перевели до Охматдиту. Там дитину повністю обстежили та почали лікування у кілька етапів.

– Зазвичай атрезія стравоходу в дітей – це коли немає частини стравоходу з роз’єднаними дистальним і проксимальним сегментами. Така вада – одна з найважчих, несумісних із життям, якщо допомога хірурга надана невчасно, – зазначили в лікарні.

Дитина не могла ковтати, а кожне годування ставало катастрофою, адже їжа потрапляла не у шлунок, а в дихальну систему.

Згодом хірурги почали перший етап – операцію для встановлення спеціальних кліпс, щоб перекрити доступ зі стравоходу у трахею, аби вміст шлунка не потрапляв у легеню.

Під час другого етапу спеціалісти пересікли стравохід і з’єднали його зі сліпим сегментом шлунку, а дефект закрили власними тканинами стравоходу дитини.

Вже після операції у дитини залишилися рубці, сталося звуження стравоходу. Тому, щоб обійти цей стан, лікарі знову проводять серію хірургічних процедур – бужування стравоходу. Дитина ще залишається у медзакладі.

– Дитина нормально росте, і розвивається, як інші діти, їсть сама, і все у неї буде добре. Ромчика чекає буквально ще кілька процедур бужування, і він може їхати додому назавжди. Зараз він потребує догляду і всього того, що й інші діти його віку, – пояснив торакальний хірург Олег Ленів.

Від 4-місячного Ромчика батьки відмовилися ще у пологовому, тому дитина нині на контролі служби у справах дітей.

Нещодавно у Дніпрі нейрохірурги лікарні імені Мечникова провели складну операцію. Чоловікові видалили пухлину мозку. Спеціалістам, маючи нульові шанси, вдалося врятувати життя пацієнту.

Джерело: Львівська обласна дитяча клінічна лікарня Охматдит

Фото: Львівська обласна дитяча клінічна лікарня Охматдит