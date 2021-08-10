На початку вакцинації у нас в країні була тільки одна вакцина – AstraZeneca (CoviShiеld). Багато людей ставилися до неї з упередженням і чекали на якусь чарівну та найефективнішу вакцину. Але всі схвалені ВООЗ вакцини виявилися хорошими, каже лікар-інфекціоніст Інна Андрусович.

– Є вакцини, які містять мертвий вірус або його частинку, а є з живим мікроорганізмом, – пояснює інфекціоніст. – В цьому і полягає різниця між ними. Але обидва типи вакцин ефективно впливають на вироблення антитіл проти коронавірусу. Тому сидіти і чекати на якусь най-най не варто.

Ходять чутки, що китайська вакцина CoronaVac найслабша, але про неї кажуть, що вона і найбезпечніша.

– Ефективність CoronaVac дійсно трохи нижча, ніж у Pfizer, – каже лікар. – Та щеплення з нею переноситься легше. Від неї найменше можна очікувати будь-якої гострої реакції – високої температури, погіршення загального стану. Але вироблення антитіл після застосування CoronaVac буде, і це головне.

А кількість антитіл залежить не від вакцини, а від стану імунітету кожного індивіда. Тому не відкладати потрібно вакцинацію і тим більше відмовлятися від неї, а дізнаватися, яка вакцина підходить вам конкретно за віком, станом здоров’я і робити щеплення.

– Не варто також боятися захворіти в результаті щеплення, – пояснює Інна Андрусович. – Цього не станеться.

А ось захворіти, не маючи щеплення від Covid-19 і отримати важку форму перебігу хвороби, потрапити в лікарню, цілком можливо.