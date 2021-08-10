У Білій Церкві, що у Київській області, зафіксували спалах сальмонельозу. Семеро хворих пов’язують це зі вживанням готових страв в одному із кафе міста.

Про це повідомили у Білоцерківському відділі Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області. Експерти вже проводять епідеміологічне розслідування щодо спалаху захворювання.

Вони знайшли у закладі громадського харчування низку порушень:

не забезпечені належні санітарно-гігієнічні умови для зберігання харчових продуктів та виготовлення готових страв;

виявлена продукція з вичерпаним терміном реалізації;

до роботи допускають персонал без проходження медичного огляду та бактеріологічного обстеження.

Також фахівці зібрали зразки для бактеріологічних досліджень на наявність патогенної та умовно-патогенної флори (змиви з обладнання, готові страви, продовольча сировина, питна вода). Працівників закладу також обстежили на наявність носіїв збудників кишкових інфекцій.

Нині заклад призупинив роботу та почне працювати, коли усі порушення будуть усунуті. Також від роботи відсторонили 5 людей, які працювали без проходження медичного огляду. Усі продукти, які непридатні до споживання, передали на утилізацію. Епідеміологічне розслідування триває.

З усіх кишкових інфекційних захворювань влітку найчастіше трапляється сальмонельоз. Симптоми отруєння: висока температура, біль у м’язах і кістках, сильна інтоксикація організму, спазми в животі, біль у районі пупка, діарея. Тому, якщо виникли сильно виражені симптоми отруєння та інтоксикації, звертайтеся до лікарів. Для лікування застосовують антибактеріальні засоби.

Щоб не підхопити сальмонельоз, потрібно мити яйця і влітку варити їх на круто та добре просмажувати. М’ясо також слід просмажувати до повної готовності. Детальніше про сальмонельоз – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Білоцерківський відділ Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області