В Україні четвертий тиждень поспіль погіршується епідемічна ситуація, пов’язана з Covid-19, але вона все ще залишається контрольованою.

За даними Київської школи економіки (KSE), зростають показники захворюваності на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Станом на 10 серпня 2021 року всі регіони України перебувають у зеленій зоні карантину, показники лише однієї області не відповідають нормі.

У Тернопільській області третій день поспіль перевищено показник динаміки госпіталізацій. Нині він становить 115,4%, що значно перевищує норму, яка має бути меншою за 50%. Але враховуючи, що три дні тому цей показник був – 260%, можна зазначити, що ситуація в області поступово покращується.

Водночас у інших регіонах не фіксується зростання кількості нових хворих чи госпіталізацій.

Штам Дельта в Україні

На Чернігівщині підтверджено штам коронавірусу Дельта у 10 людей. Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус у соціальних мережах.

Коронавірус у Києві

За минулу добу в Києві підтвердили 167 нових випадків коронавірусу, таким чином загальна кількість жителів столиці, які заразилися Covid-19, досягла 220 374.

Протягом доби двоє киянин померли від ускладнень Covid-19. А всього з початку пандемії в Києві зафіксовано 5 247 летальних випадків.

Коронавірус у світі

За прогнозами учених, найвищої точки смертність від коронавірусу у світі досягне на початку вересня 2021 року. Про це свідчать дані американського Інституту показників оцінки здоров’я.

Погіршення ситуації в Україні та ефективна вакцинація у США: Covid-новини 10 серпня / 2 фотографии

Так, загальна кількість летальних випадків від Covid-19 до грудня 2021 року збільшиться до 5,3 млн людей, іще 12 млн помре від ускладнень, що викликає ця хвороба.

Науковці вважають, що причиною летальності буде штам коронавірусу Дельта, що активно поширюється світом.

Єдиний шанс убезпечити себе від ускладнень, а водночас і від смерті, це вакцинація. Але разом із гаслами про ефективність вакцинації потужно звучать і голоси противників щеплень від Covid-19.

Та коронавірус нерозбірливий, він настигає і їх. Так, у Португалії протягом тижня Covid-19 забрав життя трьох членів однієї родини (батько, мати, 40-річний син), що були затятими противниками вакцинальної кампанії. Подейкують, що зараження сталося під час сімейної вечері, коли вся родина зібралася разом.

А CDC (Центр з контролю и профілактики захворювань США), оприлюднив дані свого спостереження за результатами вакцинації: серед понад 99,99% повністю вакцинованих не було випадків, коли б людина потрапила до лікарні або ж померла.