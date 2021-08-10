У Португалії коронавірус протягом тижня забрав життя майже всієї родини, члени якої були затятими критиками і противниками проведення вакцинальної кампанії.

Родичі 43-річного Френсіса Гонкалвеса заразилися коронавірусом під час сімейної вечері.

Небезпечний вірус забрав життя матері, батька і брата чоловіка.

Його мати страждала від хронічних захворювань, у батька були камені у нирках, він проходив лікування в лікарні. Однак 40-річний брат був здоровий.

На думку чоловіка, вакцинація врятувала б його брата, проте сім’я стала жертвою антивакцинальної кампанії і відмовлялася робити щеплення.

Він закликає всіх не вірити у теорії змови та імунізуватися.

Вакцинація від коронавірусу – один із ефективних способів боротьби з вірусом. Укол не гарантує, що людина не захворіє. Однак щеплення може допомогти уникнути більш тяжкого перебігу хвороби та смерті.

Тому фахівці з усього світу закликають не відмовлятися від вакцини проти коронавірусу.

Джерело: Daily Mail