У кардіохірургії Інституту Амосова розпочали проводити операції на серці, які збережуть або повернуть якість життя 300 тис. українців.

Фахівці допомагатимуть пацієнтам з миготливою аритмією, яка є однією з причин інсульту. В Україні страждають від неї та перебувають у зоні ризику орієнтовно 700-800 тис. людей.

Медикаментами ця хвороба не лікується. Останні хіба що розріджують кров, аби уникнути тромбів.

Тепер такі пацієнти мають шанс одужати завдяки операціям.

Хірургічне втручання відбуватиметься в операційній під рентген-апаратом. Допоможе з цим нещодавно придбане обладнання вартістю 8 млн грн.

Після такої операції шанси позбутися миготливої аритмії у пацієнта – 90%.

15 наборів таких операцій, кожен вартістю 200 тис. грн, Інститут Амосова закупив власним коштом. Тепер же хочуть запровадження загальнонаціональної програми.

На рік фахівці планують робити 2 тис. таких втручань.

Влітку через спеку зростає ризик виникнення проблем із серцево-судинною системою, тому лікарі радять менше часу перебувати на сонці та пити багато води. Це знижує ризик інфаркту та інсульту.