В Україні четвертий тиждень поспіль погіршується загальна епідситуація.

За даними фахівців Київської школи економіки (KSE), збільшуються показники захворюваності на коронавірус.

– Епідемічна ситуація в Україні поступово погіршується, проте поточна ситуація все ще залишається контрольованою. Ліжка з киснем та реанімаційні місця зайняті майже на 10%, – зазначив керівник Центру економіки охорони здоров’я KSE Юрій Ганиченко.

Крім того, спікер назвав регіони, де нині найгірші показники. До антирейтингу потрапили Одеська, Донецька, Запорізька та Херсонська області. У них складна ситуація з госпіталізаціями хворих на коронавірус.

Водночас коефіцієнт виявлення нових випадків перевищено у Сумській, Тернопільській та Херсонській областях.

За прогнозами KSE, ризик спалаху коронавірусу в Україні залишається високим.

– Кількість регіонів, де зростає захворюваність, скоротилася, але це не поліпшення епідситуації, а коливання навколо плато. Ризик спалаху залишається на високому рівні, – додав Юрій Ганиченко.

Він вважає, що у країні варто нарощувати темпи вакцинації від коронавірусу, щоб уникнути важких наслідків чергового сплеску захворюваності.

Джерело: Kyiv School of Economics