За даними CDC (Центр з контролю та профілактики захворювань США), більше 99,99% повністю вакцинованих людей не мали серйозних випадків Covid-19.

Серед 99,99% людей, які були повністю вакциновані проти Covid-19, не було жодного випадку, що призвів би до госпіталізації або смерті, згідно з аналізом CNN даних американських центрів контролю та профілактики захворювань.

Станом на 2 серпня, понад 164 млн людей у ​​США були повністю вакциновані проти Covid-19, повідомляє CDC. Менше 0,001% цих осіб померли – 1 507, і менше 0,005% – 7 1011 осіб були госпіталізовані.

Приблизно три чверті (74%) усіх зареєстрованих випадків спалахів Covid-19 були серед людей похилого віку – від 65 років. Із 1500 людей, що померли, кожен п’ятий помер від чогось іншого, крім Covid-19, навіть якщо у них був діагностований коронавірус, повідомляє CDC.

З травня CDC зосередився на розслідуванні лише летальних випадків та випадків госпіталізацій серед тих, хто був повністю вакцинований.

За даними CDC, ці дані ґрунтуються на пасивній і добровільній звітності та є знімком, який допомагає виявляти закономірності й шукати сигнали серед випадків прориву вакцин.

За повідомленням CDC, на сьогодні не виявлено жодних несподіваних закономірностей у демографічних даних чи характеристиках вакцин серед людей із зареєстрованими проривними інфекціями.

Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) вводить “знак безпеки” для готелів в Україні, персонал яких повністю вакцинований від коронавірусу. А президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що країна вводить обов’язкову вакцинацію для медичного персоналу та інших категорій працівників.