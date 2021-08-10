У Чернігівській області підтвердили штам коронавірусу Дельта. Вірусом інфікувалося десятеро людей.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус у соціальних мережах.

– Є підтверджена інформація від референс-лабораторії міста Києва щодо виявлених 10 випадків зараження штамом збудника Covid-19 Дельта в Чернігівській області, – зазначив він.

За словами Чауса, план дій обговорено та відпрацьовано під час обласної комісії ТЕБ та НС. Нині ж ситуація під контролем. Але розслаблятися зарано, адже штам продовжує поширюватися.

За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, в Україні планують забезпечити виявлення штаму Дельта у всіх областях до осені 2021 року. Нині є всього три державні лабораторії, що можуть діагностувати цей штам шляхом геномного секвенування. Та ще близько п’яти-шести таких лабораторій перебувають у приватній власності.

Станом на 10 серпня в Україні збільшується кількість хворих на коронавірус. За добу зафіксували 781 випадок Covid-19. Також зростає кількість смертей від ускладнень вірусу. За останній день померли 24 людини.

Джерело: В’ячеслав Чаус