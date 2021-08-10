Станом на 10 серпня 2021 року майже всі регіони України перебувають у зеленій зоні карантину, показники лише однієї області не відповідають нормі.

За інформацією МОЗ, у Тернопільській області третій день поспіль перевищено показник динаміки госпіталізацій.

Нині він становить 115,4%, що значно перевищує норму, яка має бути менше 50%.

Водночас у інших регіонах ситуація поліпшилася – там не фіксується зростання кількості нових хворих чи госпіталізацій.

Влітку в Україні значно покращилася ситуація з коронавірусом.

У країні зменшилися добовий приріст хворих, кількість летальних випадків та госпіталізацій. Через це усі регіони перебувають у зеленій зоні. Однак час від часу епідситуація у різних регіонах погіршується – фіксується перевищення показників.

Поки що в Україні не посилюють карантин. Запровадження додаткових заходів можливе вже восени. Саме на вересень-жовтень прогнозують спалах захворюваності. Епідситуацію значно може погіршити більш небезпечний індійський штам коронавірусу Дельта.