Чергова хвиля коронавірусу буде, стверджує лікар-інфекціоніст Інна Андрусович. Тому що вірус мутує, і з’являються нові штами, які швидко поширюються планетою, викликаючи нові сплески хвороби.

– Однак ця хвиля, ймовірно, буде менш інтенсивною, – вважає Інна Андрусович.

Активна імунізація – ефективний засіб боротьби з коронавірусом, але повторні зараження трапляються. Інша справа, що вони переносяться набагато легше як опісля щеплення, так і після першого захворювання. Оскільки і у тому, і в іншому випадку у людини вже є антитіла до коронавірусу.

– Часто запитують, чи потрібно робити щеплення, якщо вже хворів на Covid-19, – зауважує лікар-інфекціоніст. – Прищеплюватися потрібно, але тим, хто перехворів, це необхідно через 3-6 місяців після одужання. Тому що в організмі вже є свої антитіла.

Особливо це важливо працівникам, робота яких пов’язана з великою кількістю контактів з іншими людьми. Це медики, педагоги, соціальні працівники, поліцейські.

– Чи варто вакцинуватися вагітним? Я б не радила, – каже Інна Андрусовіч. – Адже досліджень впливу вакцин на організм майбутньої матері дуже мало. Те ж стосується й людей із важкими аутоімунними захворюваннями.

Лікар радить перед вакцинацією дізнатися побільше про вакцину, її вплив на організм і приймати рішення виважено.

З урахуванням поширення штаму Дельта потрібно нарощувати темпи вакцинації в Україні. З переходом до п’ятого етапу вакцинації всі, незалежно від категорій, можуть отримати щеплення у центрах масової вакцинації, кабінетах щеплень і за допомогою мобільних бригад.