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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Васкуліт ЦНС після Covid-19: що відомо про випадок та чи врятували хвору

головний біль

У США науковці виявили випадок васкуліту центральної нервової системи (запалення судин головного мозку) після перенесення коронавірусу.

Його вперше підтвердили у 26-річної дівчини, хоча це ускладнення більш характерне для літніх пацієнтів з важким перебігом хвороби.

За інформацією лікарів з Медичної школи Каліфорнійського університету у Сан-Дієго, пацієнтці поставили діагноз коронавірус через чотири дні після польоту на літаку в середині березня 2020 року. Симптоми були легкими, але вони прогресували і через два-три тижні  дівчині було важко рухати лівою ногою, фіксувалася й слабкість усієї лівої частини тіла.

Під час томографії лікарі виявили множинні ураження у правій лобно-тім’яній області мозку, яка бере участь у моторному контролі, і погіршення чутливості лівої частини тіла.

Біопсія підтвердила васкуліт ЦНС.

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Хвора пройшла курс лікування, і через шість місяців ураження значно зменшилися і не утворилися нові.

– У цього пацієнта був перший випадок васкуліту ЦНС, підтверджений біопсією. У молодого здорового пацієнта з легкою інфекцією коронавірусу, – говорять науковці.

На їхню думку, цей випадок дає змогу по-новому поглянути на захворювання на коронавірус і на проблеми зі здоров’ям, які воно може спровокувати.

Джерело: UC San Diego News Center

Фото: Depositphotos

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