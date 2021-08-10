Як змусити дитину читати – питання, яке постає перед батьками напередодні 1 вересня. Особливо це стосується мам і тат першокласників.

Разом з психологом Інною Строговою Факти ICTV з’ясували, чи можна змусити дитину читати, і чи потрібно це робити.

– Дитину, як і дорослого, напевно, можна змусити робити що завгодно, і читання не буде винятком. Але тут потрібно себе запитати, чи виправдана ця навичка? І чи коштує вона гарних стосунків у сім’ї? – наголошує психолог Інна Строгова.

За її словами, перед тим, як починати вчити дитину читати або вдосконалювати цю навичку, батьки мають визначитись: роблять вони це задля майбутнього малюка або ж аби щось довести подругам, бабусям чи дідусям.

Коли краще починати вчити читати

У пріоритеті – готовність дитини, а не галочки. І щоб навчання читанню пройшло легко та продуктивно, першочергово має бути інтерес у самої дитини.

– Інтерес до читання – краща ознака, що можна починати. Показником цього інтересу можуть бути ігри, коли дитина демонструє, що нібито читає або пише. Під час розвитку мовних навичок маленькі діти розповідають історії, шукають друковані слова, такі, як їхні імена, – додає психолог.

Як зацікавити дитину читанням

Малюк може сам зацікавитися читанням. Тут допоможе створення середовища, що сприятиме цьому.

– Це особистий приклад, коли читають мама і тато, розташування книг на полицях на рівні очей дитини, відвідування бібліотеки, книжкових магазинів, спільний вибір, спільне читання, – коментує Інна Строгова.

Також можуть допомогти вправи.

Складання візерунків з предметів (ґудзиків, намистин, кольорових кубиків)

– Розставляючи речі певним чином, діти розуміють послідовність. Це допоможе їм зрозуміти, що букви у словах повинні розташовуватися у певному порядку, – пояснює Інна Строгова.

Читання вголос

За словами психолога, дітям подобаються заняття з читанням вголос. Вони дізнаються, що книги можуть знайомити з людьми, місцями, ідеями і описувати якийсь цікавий досвід. Також це допомагає дітям поповнювати їхній словниковий запас.

Ігри на збіг, концентрацію або бінго з картинками

– Бачачи, що деякі речі однакові, діти починають розуміти, що букви у словах мають бути написані кожен раз в одному і тому ж порядку, щоб нести значення, – наголошує фахівець.

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Якщо дитина не хоче вчитися читати

Якщо так вийшло, що дитина тікає від книги, і будь-яке нагадування про читання викликає гнів, образу, смуток, це не привід засмучуватися. Із цим можна працювати.

– Насамперед потрібно визнати, що відбувається, чесно поговорити з дитиною, що ви хотіли допомогти, але вибрали невдалий спосіб. Можна запропонувати їй продовжити цей процес по-іншому, – радить Інна Строгова.

Як це реалізувати на практиці: