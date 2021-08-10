У Тернопільській області в одному із садочків виявили спалах кишкової інфекції. Станом на 10 серпня семеро дітей з молодшої групи захворіли.

Про це повідомили у Тернопільському обласному центрі з контролю та профілактики хвороб. Спочатку до лікарні госпіталізували двох дітей у стані середньої важкості. Потім симптоми з’явилися ще у п’ятьох дітей.

Нині двоє дітей перебувають на стаціонарному лікуванні, іншим дітям медична допомога надається амбулаторно. Перебіг захворювання – легкий та середній ступені важкості. Епідеміологи провели дослідження і встановили, що діти інфікувалися норовірусом.

Експерти ДУ Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України та ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області розпочали розслідування з метою локалізації та ліквідації спалаху, встановлення джерела, ймовірних факторів передачі інфекції, причин та обставин, що сприяли виникненню інфекційного захворювання.

За словами головного санітарного лікаря Тернопільської області Оксани Чайчук, епідрозслідування триває.

– Спочатку ми зафіксували хворобу в шістьох дітей. Станом на 10 серпня кількість діток збільшилася до семи. А загалом ми дослідили 13 проб, і 11 виявилися позитивними на норовірус, – зазначила вона.

Зараз у садочку організували комплекс протиепідемічних заходів. Спеціалісти відібрали проби харчових продуктів, питної води, змивів з іграшок. Також провели дезінфекцію. Молодшу групу у цьому садку закрили на карантин.

Норовірус — це кишкова інфекція, викликана Norwalk virus, який належить до РНК-мікроорганізмів. Зазвичай інфекція не проявляється близько шести годин, у деяких випадках — до двох діб. Далі починається гостра форма, що протікає до чотирьох днів. У гострій стадії ознаки норовірусу яскраво виражені: запаморочення, нудота і часта блювота, здуття, бурчання, болючість живота, діарея, лихоманка.

10 серпня також стало відомо, що семеро людей у Київській області отруїлися їжею у кафе. У них виявили сальмонельоз. Експерти вже проводять епідеміологічне розслідування щодо спалаху захворювання.

Джерело: ДУ Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України, zaxid.net