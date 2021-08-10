Коронавірус в Україні 10 серпня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на 10 серпня 2021 року в Україні підтвердили 2 260 232 випадки коронавірусу, а за добу – 781 новий хворий. З-поміж них – 37 дітей та 28 медпрацівників.
До лікарень за останні 24 години потрапили 335 людей з коронавірусом.
Загалом від хвороби померли 53 124 українці, за день – 24 громадянина. Водночас одужати вдалося за увесь час 2 192 592 людям, за добу – 1 390 особам.
За час поширення вірусу в Україні провели 11 559 179 тестувань методом ПЛР, протягом дня – 21 705.
Коронавірус у регіонах
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35), і Полтавській (35) областях.
- м. Київ – 167 випадків;
- Вінницька область – 29 випадків;
- Волинська область – 3 випадки;
- Дніпропетровська область – 25 випадків;
- Донецька область – 78 випадків;
- Житомирська область – 20 випадків;
- Закарпатська область – 12 випадків;
- Запорізька область – 34 випадки;
- Івано-Франківська область – 13 випадків;
- Київська область – 20 випадків;
- Кіровоградська область – 4 випадки;
- Луганська область – 34 випадки;
- Львівська область – 34 випадки;
- Миколаївська область – 9 випадків;
- Одеська область – 62 випадки;
- Полтавська область – 35 випадків;
- Рівненська область – 19 випадків;
- Сумська область – 18 випадків;
- Тернопільська область – 13 випадків;
- Харківська область – 60 випадків;
- Херсонська область – 19 випадків;
- Хмельницька область – 35 випадків;
- Черкаська область – 13 випадків;
- Чернівецька область – 15 випадків;
- Чернігівська область – 10 випадків.
Вакцинація в Україні
За добу, 9 серпня, в Україні щеплення від коронавірусу отримали 140 008 людей. Одну дозу отримали 83 697 людей, повністю імунізовані – 56 311 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 220 770 людей, з них отримали одну дозу – 4 220 768 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 457 958 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом здійснили 6 678 726 щеплень.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу, станом на 9 серпня 2021 року в Україні зафіксували 2 259 451 випадок Covid-19, за добу було 300 нових хворих.