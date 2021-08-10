Коронавірус в Україні 10 серпня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на 10 серпня 2021 року в Україні підтвердили 2 260 232 випадки коронавірусу, а за добу – 781 новий хворий. З-поміж них – 37 дітей та 28 медпрацівників.

До лікарень за останні 24 години потрапили 335 людей з коронавірусом.

Загалом від хвороби померли 53 124 українці, за день – 24 громадянина. Водночас одужати вдалося за увесь час 2 192 592 людям, за добу – 1 390 особам.

За час поширення вірусу в Україні провели 11 559 179 тестувань методом ПЛР, протягом дня – 21 705.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35), і Полтавській (35) областях.

м. Київ – 167 випадків;

Вінницька область – 29 випадків;

Волинська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 25 випадків;

Донецька область – 78 випадків;

Житомирська область – 20 випадків;

Закарпатська область – 12 випадків;

Запорізька область – 34 випадки;

Івано-Франківська область – 13 випадків;

Київська область – 20 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 34 випадки;

Львівська область – 34 випадки;

Миколаївська область – 9 випадків;

Одеська область – 62 випадки;

Полтавська область – 35 випадків;

Рівненська область – 19 випадків;

Сумська область – 18 випадків;

Тернопільська область – 13 випадків;

Харківська область – 60 випадків;

Херсонська область – 19 випадків;

Хмельницька область – 35 випадків;

Черкаська область – 13 випадків;

Чернівецька область – 15 випадків;

Чернігівська область – 10 випадків.

Вакцинація в Україні

За добу, 9 серпня, в Україні щеплення від коронавірусу отримали 140 008 людей. Одну дозу отримали 83 697 людей, повністю імунізовані – 56 311 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 220 770 людей, з них отримали одну дозу – 4 220 768 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 457 958 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом здійснили 6 678 726 щеплень.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу, станом на 9 серпня 2021 року в Україні зафіксували 2 259 451 випадок Covid-19, за добу було 300 нових хворих.