Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Знову зростання: в Україні за добу зафіксували 781 новий випадок Covid-19

коронавірус

Станом на 10 серпня 2021 року в Україні підтвердили 2 260 232 випадки коронавірусу, а за добу – 781 новий хворий. З-поміж них – 37 дітей та  28 медпрацівників.

До лікарень за останні 24 години потрапили 335 людей з коронавірусом.

Загалом від хвороби померли 53 124 українці, за день – 24 громадянина. Водночас одужати вдалося за увесь час 2 192 592 людям, за добу – 1 390 особам.

За час поширення вірусу в Україні провели 11 559 179 тестувань методом ПЛР, протягом дня – 21 705.

Коронавірус в Україні 10 серпня 2021: оперативна статистика МОЗ

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35), і Полтавській (35) областях.

  • м. Київ – 167 випадків;
  • Вінницька область – 29 випадків;
  • Волинська область – 3 випадки;
  • Дніпропетровська область – 25 випадків;
  • Донецька область – 78 випадків;
  • Житомирська область – 20 випадків;
  • Закарпатська область – 12 випадків;
  • Запорізька область – 34 випадки;
  • Івано-Франківська область – 13 випадків;
  • Київська область – 20 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 випадки;
  • Луганська область – 34 випадки;
  • Львівська область – 34 випадки;
  • Миколаївська область – 9 випадків;
  • Одеська область – 62 випадки;
  • Полтавська область – 35 випадків;
  • Рівненська область – 19 випадків;
  • Сумська область – 18 випадків;
  • Тернопільська область – 13 випадків;
  • Харківська область – 60 випадків;
  • Херсонська область – 19 випадків;
  • Хмельницька область – 35 випадків;
  • Черкаська область – 13 випадків;
  • Чернівецька область – 15 випадків;
  • Чернігівська область – 10 випадків.

Вакцинація в Україні

За добу, 9 серпня, в Україні щеплення від коронавірусу отримали 140 008 людей. Одну дозу отримали 83 697 людей, повністю імунізовані – 56 311 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 220 770 людей, з них отримали одну дозу – 4 220 768 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 457 958 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом здійснили 6 678 726 щеплень.

Коронавірус в Україні

Згідно зі  статистикою коронавірусу, станом на 9 серпня 2021 року в Україні зафіксували 2 259 451 випадок Covid-19, за добу було 300 нових хворих.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка