У Всесвітній організації охорони здоров’я вкотре відреагували на проблему нерівного доступу до вакцин проти коронавірусу в світі.

З критикою виступив радник гендиректора ВООЗ Брюс Ейлвард.

– У світі є, ймовірно, 20 осіб, які могли б зіграти ключову роль у вирішенні проблеми нерівності. Це люди, які очолюють великі компанії, що займаються цим. Це ті, хто є очільниками держав, які укладають контракти на вакцини, а також це люди, які очолюють країни, що виробляють вакцини, – заявив Брюс Ейлвард.

За його словами, необхідно припинити ситуацію з “ганебною нерівністю”.

Також він закликав лідерів країн і компаній вирішити цю проблему найближчим часом.

Після старту вакцинальної кампанії у світі, яка розпочалася у грудні 2020 року, у світі фіксувалася проблема нерівного доступу до вакцин.

Через це одні країни могли одразу імунізувати своїх громадян, іншим же довелося чекати доправлення. Нині ця тенденція зберігається.

Джерело: Republicworld