Загальна кількість хворих на коронавірус у світі може перевищити 300 млн вже на початку наступного року.

Негативну тенденцію фіксують фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я.

– За нинішньою траєкторією ми можемо пройти показник у 300 млн відомих випадків вже на початку майбутнього року, – йдеться у повідомленні прес-служби ВООЗ.

За їхньою інформацією, протягом останніх шести місяців загальна кількість зареєстрованих випадків зросла зі 100 до 200 млн.

Однак у людства зараз є інструменти, здатні зупинити цей процес, відзначають в організації.

Перші випадки коронавірусу виявили наприкінці 2019 року. Через 14 місяців, у січні 2021 року, у світі вже налічувалось 100 млн хворих. І всього через півроку, а саме 5 серпня 2021 року, кількість Covid-хворих перевищило 200 млн. Науковці вважають, що таке стрімке зростання сталося через поширення штаму Дельта. Наразі лідерам серед кількості хворих у світі є США, Індія і Бразилія. Україна на 18 місці у світі і на восьмому серед країн Європи.

300 млн Covid-випадків на початку 2022 року – ВООЗ озвучила тривожний прогноз / 3 фотографии

Вірус змінив світ і змусив людей жити у новому режимі, дотримуючись карантинних обмежень.

Також науковці створили вакцини, наразі активно проходить процес вакцинації. Водночас на планеті з’являються нові й більш небезпечні варіанти вірусу, які провокують локальні спалахи у різних країнах. Серед них – індійський штам коронавірусу (Дельта).

Джерело: ВООЗ