У Рівненській області значно погіршується епідситуація, у регіоні з-поміж нових заражень домінують випадки інфікування індійським штамом коронавірусу Дельта.

Про це повідомив головний санітарний лікар області Роман Сафонов.

– Новий штам коронавірусу Дельта, який нині домінує на Рівненщині, дуже активний та швидко поширюється. Наразі 80% хворих на коронавірус заражені цим штамом, – уточнив Роман Сафонов.

За його словами, регіон направить 30 зразків для підтвердження результатів в арбітражній лабораторії. Процес відбувається за чітким протоколом.

Це планують робити регулярно, щоб виявляти випадки вірусу в області.

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Індійський штам коронавірусу (Дельта) спровокував значне погіршення епідситуації навесні 2021 року в Індії. Там фіксувалося збільшення кількості нових випадків хвороби та смертей серед пацієнтів.

Мутація швидко поширилися країнами світу, що призвело до локальних спалахів в окремих із них.

Варіант Дельта виявили і в Україні. Однак поки що він не призвів до різкого зростання захворюваності серед громадян.

Джерело: Рівненська обласна державна адміністрація