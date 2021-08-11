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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Через штам Дельта: формувати колективний імунітет у світі неможливо

вакцина, вакцинація

Сформувати колективний імунітет від коронавірусу неможливо через поширення штаму Дельта у світі.

Про це заявив директор Oxford Vaccine Group, професор Ендрю Поллард. За його словами, вакцинальна кампанія не повинна будуватися навколо ідеї досягнення колективного імунітету.

– Я думаю, що з цим варіантом Дельта ми перебуваємо в ситуації, коли колективний імунітет неможливий, тому що вірус все ще заражає вакцинованих людей, – зазначив професор.

Поллард стверджує, що вакцини, які вже використовують від коронавірусу, ефективні для запобігання серйозних ускладнень та смерті, але вони не захищають від зараження вірусом. Тому штам Дельта як і раніше буде інфікувати вакцинованих.

Він додав, що  кожен, хто ще не отримав щеплення від Covid-19, може інфікуватися вірусом. Нині немає засобів, які б зупинили його передачу. Проте імунна система людини запам’ятає вакцинацію на десятиліття, що забезпечить їй певний захист.

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Також науковець вважає, що може з’явитися новий штам коронавірусу, який буде стійким до вакцин, тому передаватиметься й серед тих, хто отримав щеплення.

– Це ще одна причина не будувати програму вакцинації довкола колективного імунітету, – підсумував він.

Станом на 10 серпня в Україні від коронавірусу за добу вакцинували 167 673 людини. Одну дозу отримали 103 783 людини, повністю імунізовані – 63 890 людей. З початку вакцинальної кампанії у країні провели 6 846 399 щеплень.

Джерело: Evening Standart

Фото: Depositphotos

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