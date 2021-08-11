Сформувати колективний імунітет від коронавірусу неможливо через поширення штаму Дельта у світі.

Про це заявив директор Oxford Vaccine Group, професор Ендрю Поллард. За його словами, вакцинальна кампанія не повинна будуватися навколо ідеї досягнення колективного імунітету.

– Я думаю, що з цим варіантом Дельта ми перебуваємо в ситуації, коли колективний імунітет неможливий, тому що вірус все ще заражає вакцинованих людей, – зазначив професор.

Поллард стверджує, що вакцини, які вже використовують від коронавірусу, ефективні для запобігання серйозних ускладнень та смерті, але вони не захищають від зараження вірусом. Тому штам Дельта як і раніше буде інфікувати вакцинованих.

Він додав, що кожен, хто ще не отримав щеплення від Covid-19, може інфікуватися вірусом. Нині немає засобів, які б зупинили його передачу. Проте імунна система людини запам’ятає вакцинацію на десятиліття, що забезпечить їй певний захист.

Також науковець вважає, що може з’явитися новий штам коронавірусу, який буде стійким до вакцин, тому передаватиметься й серед тих, хто отримав щеплення.

– Це ще одна причина не будувати програму вакцинації довкола колективного імунітету, – підсумував він.

Станом на 10 серпня в Україні від коронавірусу за добу вакцинували 167 673 людини. Одну дозу отримали 103 783 людини, повністю імунізовані – 63 890 людей. З початку вакцинальної кампанії у країні провели 6 846 399 щеплень.

Джерело: Evening Standart