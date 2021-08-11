У Нігерії з початку 2021 року через спалах холери померли 816 людей. А загалом у країні збудником інфікувалися ймовірно понад 30 тис. людей.

Про це повідомив Центр з контролю захворювань Нігерії (NCDC). Експерти пояснили, що спалах хвороби пов’язаний з ускладненим доступом до чистої води, відкритою дефекацією, поганою санітарією та гігієною.

За їхніми даними, у період з 1 січня до 1 серпня 2021 року було зареєстровано 31 425 ймовірних випадків холери, 311 підтверджених випадків і 816 випадків смерті у 22 штатах країни.

У зв’язку зі збільшенням кількості випадків холери, 22 червня 2021 року почав діяти Національний центр екстрених дій щодо холери (EOC). До нього входять представники Федерального міністерства охорони навколишнього середовища та водних ресурсів, Агентства з розвитку охорони здоров’я (NPHCDA), Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та інші партнери.

Національний комітет з проблем холери очолив розгортання груп швидкого реагування для підтримки найбільш постраждалих штатів країни. Також NCDC та його партнери надали штатам товари для аналізу кількості випадків та лабораторної діагностики, матеріали для повідомлень про ризики, інструкції з реагування на загрозу хвороби.

Але жодне з цих втручань не вирішить основних проблем, що призводять до спалахів холери. Холера – це захворювання, що передається через воду, і ризик передачі підвищується під час поганих санітарних умов і порушення постачання чистої води.

Неправильна утилізація відходів, відкрита дефекація ставлять під загрозу безпеку води, яку використовують для пиття та особистого користування. Це призводить до поширення хвороб, що передаються через воду, зокрема холери. Без належної води, санітарії та гігієни Нігерія досі перебуває під загрозою випадків захворювання на холеру та смерті.

Симптоми холери: головний біль, діарея, блювота, здуття живота, спрага, відчуття переповненості живота, слабкість і біль у м’язах, судоми.

Холера піддається профілактиці та лікуванню, однак вона може бути смертельною, якщо інфіковані люди не отримують належної медичної допомоги. Більшість інфікованих людей можна успішно вилікувати шляхом оперативного введення розчину для пероральної регідратації з метою заміни втрачених рідин та електролітів. Без регідратації помирає приблизно половина людей, хворих на холеру.

Хто у зоні ризику:

люди різного віку, що живуть у місцях з небезпечною водою;

люди, які проживають у районах з поганими санітарними умовами;

люди, які вживають потенційно забруднені продукти харчування або фрукти без належного приготування і миття безпечною водою;

люди, які не дотримуються гігієни рук, коли це необхідно;

родичі, які доглядають за хворим на холеру вдома;

медичні працівники, які лікують хворих на холеру.

Профілактика: