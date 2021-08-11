В Україні виділили додаткові кошти для підтримки реформи шкільного харчування.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, майже 400 тис. грн спрямують громадам для підтримки цієї реформи.

– Це ініціатива першої леді Олени Зеленської, і це дасть змогу створити в українських школах систему корисного та здорового харчування, – зазначив він.

Шмигаль додав, що у 2020 році понад 1 800 шкіл відремонтували свої харчоблоки. А цього року кількість таких навчальних закладів буде суттєво збільшена завдяки новим джерелам фінансування.

З 1 вересня в українських школах, дитячих садочках та оздоровчих закладах почнуть діяти нові норми харчування. Реформа дитячого харчування передбачає три напрямки: підготовка кухарів, модернізація харчоблоків та затвердження нових норм та стандартів харчування.

Уряд також затвердив нові норми, за якими у шкільному харчуванні обмежать кількість солі, цукру та жирів. У раціоні з’явиться більше м’яса, молочних продуктів, фруктів, горіхів, насіння рослин, фруктів, ягід, сухофруктів. Також уряд встановив калорійність сніданку – 25-30% від добової потреби, обіду – 30-45%.

Джерело: Денис Шмигаль