Як підвищити самооцінку – запитання, яке виникає перед невпевненими людьми, що нерідко страждають через критику інших.

Разом із психологом Альоною Асауленко Факти ICTV з’ясували, якою має бути самооцінка та чи можна її підвищити.

Що таке самооцінка

– Самооцінка – це певне уявлення про себе кожної особистості, про власну важливість, про якості, здібності. Це розуміння того, наскільки людина цінна, – зауважує Альона Асауленко.

Вона буває низькою, адекватною та високою. За словами психолога, добре, коли самооцінка адекватна. Крім того, її має усвідомлювати сама людина.

– Людина повинна чітко розуміти, хто вона і що собою являє. Що стосується адекватності, тут обов’язково має бути відповідність того, що людина хоче, до того, що вона може, – додає фахівець.

Є два поняття – егоїзм і егоцентризм, вони пов’язані із самооцінкою.

– Егоїзм – це історія про завищену самооцінку, коли людина самостверджується за рахунок інших, коли вона сконцентрована лише на собі і не бачить нікого навколо. Здоровий егоцентризм – це коли людина розуміє свою цінність, знає, яка вона молодець, але водночас своєю цінністю вона нікого не зачіпає. Адекватна самооцінка – це про адекватний егоцентризм, – пояснює Альона Асауленко.

Причини низької самооцінки

Низька самооцінка – це не зовсім здорово для особистості. Нерідко це може заважати людині нормально жити, ставити цілі та досягати успіху. Це не трапляється раптово і безпричинно. Найчастіше формування самооцінки починається у дитинстві.

– Сім’я чинить колосальний вплив на самооцінку людини. Це перше оточення, з яким вона зіштовхується, перший досвід оцінки себе. Я категорично не рекомендую батькам критикувати дітей, оскільки це ще встигне зробити суспільство. Тому краще випустити дитину у світ із розумінням, яка вона молодець. Іншими словами, із повним розумінням всіх гарних здібностей, якостей, навичок дитини. Бо яка вона “немолодець”, їй іще встигнуть розказати інші, – коментує експерт.

Самооцінка може знижуватися під впливом невдач, труднощів, проблем. Це також може ламати людину і призводити до падіння самооцінки. Все тому, що людина не опанувала навички подолання труднощів або не приймає/не знає свої слабкі сторони.

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Як підвищити самооцінку

Цю ситуацію завжди можна виправити. Людина сама може це опрацювати або ж звернутися за допомогою до фахівця. Першочергово слід фокусуватися на собі.

– Потрібно дивитися всередину себе, і навіть зациклюватися на собі. Тут ми не говоримо про моральність, гуманізм. Навпаки, коли людина думатиме більше про себе, у неї не лишиться часу порушувати чиїсь кордони, – пояснює психолог.

Важливо частіше хвалити себе, говорити про себе позитивні речі, робити самому собі компліменти. Така своєрідна любов до себе, до речі, дуже корисна для здоров’я психіки.

Однак потрібно залишатися чесним з собою.

– Сісти і буквально прописати, які є переваги у людини, а де ще можна попрацювати над собою. Водночас потрібно розуміти, чи заважають ці особливості досягати успіху. Іноді ми хочемо прибирати ті якості, які, на думку інших, негативні. Але насправді вони не заважають, а навпаки – допомагають особистості, – розповідає Альона Асауленко.

Адже унікальність кожного з нас – це комплекс різних якостей, навичок, умінь, зокрема якостей, які заведено вважати не найкращими, продовжує вона. Саме це й формує нашу індивідуальність. Тож у суспільстві необхідно чітко встановлювати особисті кордони і не дозволяти нікому порушувати їх.

Допоможе і розвиток навичок.

– Можна розвивати навички. Ті, які про успіх, які допоможуть досягати поставленим цілей, – каже психолог.

Втім, людина повинна мати право на помилку.

– Нас вчать, що ми не можемо помилятися. Це не так – страх помилки заважатиме розвиватися. Людина повинна робити помилки, проходити через ураження, це нормально, – підсумовує експерт.

Тому потрібно дозволяти собі помилятися, радіти новому досвіду. Все це допоможе мати здорову самооцінку.