В Україні фіксуються низькі темпи планової вакцинації з-поміж дітей.

Згідно з розрахунками Центру громадського здоров’я країни, до кінця 2021 року охоплення щепленнями досягне показника лише 70%. Цієї кількості недостатньо для формування колективного імунітету, охоплення має бути 95%.

Станом на 1 липня 2021 року лише 36,6% дітей отримали щеплення від туберкульозу, 38,2% малюкам до 1 року зробили укол від коклюшу, 40,6% дітей до року отримали захист від кору, паротиту та краснухи (КПК).

Щодо захисту від дифтерії і правця, то його отримали 35% дітей у 18 місяців, 31,6% – у 6 років.

Від поліомієліту щепили 39,6% дітей до 1 року, 37,9% – у 18 місяців, 38% – у 6 років.

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МОЗ закликає батьків активніше вакцинувати своїх дітей і не пропускати планові щеплення. Це допоможе врятувати їхні життя від хвороб, з якими людство вже навчилося боротися, і уникнути випадків, таких, який трапився у Львівській області у липні, коли через правець до реанімації потрапила 7-річна дівчинка.

Вакцини – ефективний і безпечний спосіб боротьби з низкою інфекційних захворювань.

Джерело: Центр громадського здоров’я