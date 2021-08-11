МОЗ України веде переговори з американським виробником вакцини від коронавірусу – компанією Moderna – щодо реєстрації вакцини від Covid-19 в Україні.

– Для реєстрації препарату виробник вакцини повинен звернутися до держрегулятора із відповідною заявою про державну реєстрацію, – йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що така норма діє і в країнах ЄС, і у США, і під час перекваліфікації препарату Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

– Міністерство веде переговори із виробником, щоб ця вакцина була зареєстрована в Україні, – повідомляє МОЗ.

З огляду на те, що препарат у будь-який момент могли отримати як гуманітарну допомогу, МОЗ ухвалило рішення дозволити його застосування для вакцинації від Covid-19.

– Згідно із чинним законодавством, ми маємо право використовувати не зареєстровані в Україні ліки в разі надзвичайної ситуації, – зазначили у відомстві.

Крім того, у міністерстві повідомили, що в Україні існує потужна, гармонізована із міжнародними стандартами система фармаконагляду.

Фармаконагляд за безпекою вакцин проти Covid-19 в Україні регулюється порядком такого нагляду, дорожньою картою з вакцинації і порядком призначення та застосування лікарських засобів для лікування Covid-19, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я №1482 від 30 червня 2020 року.

З початком вакцинальної кампанії у світі окреслилася проблема нерівного доступу до вакцин. У зв’язку із цим одні країни могли відразу імунізувати своїх громадян, іншим же довелося чекати доставки препаратів, які виділяються як гуманітарна допомога. ВООЗ закликає до дії людей, які можуть змінити ситуацію на краще.