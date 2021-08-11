Велика медична страхова компанія проаналізувала дані щодо лікування пацієнтів, хворих на коронавірус на початку пандемії. Приблизно кожну третю особу з тих, хто у той час потрапив до лікарні, довелося повторно госпіталізувати протягом шести місяців.

Ні для кого не секрет, що зараження коронавірусом може бути небезпечним, якщо хворих не вакцинувати. Пацієнтів із важкими захворюваннями доводиться відправляти до лікарні, часто у відділення інтенсивної терапії.

Але навіть ті, хто пережив інфекцію і через деякий час був виписаний з лікарні, можуть все ще мати підвищений ризик погіршення здоров’я.

Це результат довгострокового дослідження платіжних даних медичної страхової компанії АОК. Дослідження опубліковане у журналі Plos One.

Відповідно до нього, приблизно 27% пацієнтів, які на початку минулого року були госпіталізовані через захворювання на Covid-19, згодом знову потрапляли до лікарні протягом шести місяців після першої госпіталізації.

Більше третини цих пацієнтів мали проблеми із диханням. Іще одна третина – нервові розлади. У близько 13% випадків причиною госпіталізації знову став Covid-19.

Дані, як бачимо, були взяті ще до початку вакцинації, отже, вони дають уявлення про стан здоров’я невакцинованих людей.

Вік пацієнтів, що були госпіталізовані в той період, у середньому складає 69 років.

Майже кожен четвертий із них помер у лікарні, ще 6% тих, кого виписали, померли протягом шести місяців після першої госпіталізації, близько половини з них – після повторної.

Дослідники припускають, що зростання летальності зумовлене насамперед наявними захворюваннями печінки та ожирінням, проблемами зі згортанням крові, але вони не впевнені, що це саме так.

Та отримані цифри все ж таки доводять, що Covid-19 має серйозні довгострокові наслідки.

Ситуація з поширенням коронавірусу в Україні може погіршитися. Попри певне гальмування останніми днями, ризики вибухових темпів зростання захворюваності лишаються істотними. Про це науковці з Національної академії наук зазначили у прогнозі розвитку епідемії Covid-19 в Україні з 11 до 24 серпня.

Джерело: FAZ.