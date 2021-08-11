Ситуація з поширенням коронавірусу в Україні може погіршитися. Попри певне гальмування в останні дні, ризики вибухових темпів зростання захворюваності лишаються істотними.

Про це науковці з Національної академії наук зазначили у прогнозі розвитку епідемії Covid-19 в Україні з 11 до 24 серпня.

За їхніми даними, кількість позитивних тестів минулого тижня вже зростала у 1,5 раза. У найближчі тижні ці темпи можуть збільшитися через поширення штаму Дельта.

Кількість випадків коронавірусу за добу в Україні зросте вже у найближчі тижні. Згідно з прогнозом обчислення, середня кількість нових випадків дорівнюватиме: 11-17 серпня – 1 008, а 18-24 серпня – 1 285.

Науковці стверджують, що зараз середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 839 осіб на день. Протягом двох тижнів показник зріс на 44%. А середня кількість летальних випадків дорівнює 20 смертей на день у середньому за останній тиждень.

Також високою лишається частка дітей серед підтверджених хворих і, особливо, серед підтверджених хворих, що потребували госпіталізації.

Станом на 11 серпня в Україні зафіксували 1 122 нових випадки коронавірусу. До лікарень за останні 24 години потрапили 648 людей з коронавірусом. від ускладнень, які викликав Covid-19, померли 25 людей, а одужали – 1 160.

Джерело: НАН України