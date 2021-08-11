Дані про проведення вакцинації від коронавірусу мають відображатися у додатку Helsi. Однак може виникнути ситуація, коли інформація буде відсутня.

Українцям розповіли, що тоді слід робити.

Для початку треба спробувати оновити додаток Helsi.

Якщо й після цього інформація не відображається, потрібно звернутися до сімейного лікаря. Він перевірить дані у електронній системі МОЗ та допоможе вирішити проблему із відображенням даних у додатку.

Крім того, лікар може видати свідоцтво про вакцинацію.

Також можна звернутися до реєстратури медзакладу, де відбулося щеплення.

У місці, де був зроблений укол, можна отримати й міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Для цього треба принести з собою закордонний паспорт.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. З липня щеплення можуть отримати усі охочі громадяни старше 18 років.

Інформація про щеплення усіх громадян вноситься до єдиної бази МОЗ.

Джерело: Helsi