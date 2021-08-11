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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Юлія Захарченко |

Незаконно: освітній омбудсмен про примусову вакцинацію вчителів

Незаконно: освітній омбудсмен про примусову вакцинацію вчителів

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов наголосив, що недопущення до роботи вчителя, який не зробив щеплення проти коронавірусу, – незаконне. На його думку, керівники навчальних закладів не можуть обмежувати у роботі працівників сфери освіти.

Про це Горбачов розповів на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Освітній омбудсмен як громадянин підтримує вакцинацію та вважає, що потрібно імунізувати проти коронавірусу якомога більше людей, зокрема педагогічних працівників.

Однак посадовець наголосив, що вакцинація педагогічних працівників – не обов’язкова. Тобто вчителі мають самостійно виявити бажання для імунізації проти небезпечної хвороби.

Омбудсмен розповів, що працівник закладу освіти, якому зробили щеплення проти коронавірусу, сприяє захисту права всіх учасників освітнього процесу на життя та здоров’я.

Із 5 серпня цього року постанова Кабміну набула чинності. Згідно з нею, заклад освіти зобов’язаний працювати у дистанційному форматі, якщо лише 20% працівників пройшли курс імунізації проти коронавірусу, перебуваючи у жовтому, помаранчевому та червоному рівні епідемічної безпеки.

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Фото: УНІАН

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