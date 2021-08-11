Нині усі регіони України перебувають у зеленій зоні епідемічної небезпеки. Але Тернопільска область не відповідає цій зоні за одним показником.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Так, у регіоні три дні поспіль підвищений показник динаміки госпіталізацій з коронавірусом. Станом на 9 серпня він становив 115,4%, а 10 серпня – 87%.

8 серпня перевищення норми показника госпіталізації було у Рівненській та Одеській області. Але зараз динаміка знизилася та становить – 36,2% і 6,7%.

Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на Covid-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Науковці з Національної академії наук дали прогноз, у якому вказали області з найзагрозливішою ситуацією з коронавірусом. Кількість хворих стрімко зростає у Херсонській та Одеській областях.

Станом на 11 серпня у Херсонській області за добу зафіксували 66 випадків Covid-19, а в Одеській – 63.

Також науковці зазначили, що з наступного тижня кількість випадків коронавірусу за добу в Україні зросте. Середня кількість за добу дорівнюватиме: 11-17 серпня – 1 008, а 18-24 серпня – 1 285.

Вони додали, що попри певне гальмування в останні дні, ризики вибухових темпів зростання захворюваності лишаються істотними. Детальніше про прогноз захворюваності на Covid-19 в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ, НАН