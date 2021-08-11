У Литві запроваджують обмеження для невакцинованих людей. Уряд країни підтримав проект постанови.

З 13 вересня 2021 року місцеві мешканці без сертифіката про щеплення від коронавірусу не зможуть відвідувати великі магазини, ресторани та кафе.

Крім того, для них будуть зачиненими салони краси та розважальні заклади.

Альтернативою буде негативний результат ПЛР-тесту.

Без аналізу чи документа про вакцинацію громадяни зможуть купити продукти лише у магазинах з окремим входом, площею до 1,5 тис. кв. м, які орієнтуються на продаж продуктів харчування, медикаментів та ветеринарних товарів.

Такі особи також зможуть відвідувати музеї, виставки та бібліотеки з метою здати чи отримати книгу.

Крім того, доступними для них залишатимуться заходи та фестивалі під відкритим небом з кількістю учасників до 500 людей.

Водночас для невакцинованих проти коронавірусу обов’язковою є вимога щодо носіння масок під час відвідування закритих місць, для людей зі щепленням це буде лише рекомендацією.

Джерело: LRT