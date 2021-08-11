Україна підключається до продуктової інфраструктури європейських Сovid-сертифікатів. Нині у країні очікують підписання договору про взаємне визнання сертифікатів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За його словами, декілька днів тому Європейський Союз завершив технічну перевірку українських сертифікатів у Дії й високо оцінив реалізацію.

– Цього тижня ми розпочинаємо підключення до продуктової інфраструктури європейських Сovid-сертифікатів. Паралельно очікуємо політичного рішення від Єврокомісії: ухвалення так званого equivalency decision і підписання договору про взаємне визнання. Відкриті й безпечні подорожі вже зовсім близько, – зазначив він.

Міністерство цифрової трансформації вже ініціювало створення робочої групи з Ізраїлем та ЄС. Федоров стверджує, що вони допомагають колегам та діляться досвідом у технічній реалізації сертифікатів.

Розробляють українські Covid-сертифікати Мінцифри, МОЗ, Міністерство внутрішніх справ, Національна служба здоров’я України, Міністерство закордонних справ та Державна прикордонна служба.

Проект реалізовано за підтримки Євроделегації, Програми EU4Digital і Програми EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа та фінансує Швейцарія.

Раніше Федоров зазначав, що останнім кроком для визнання наших сертифікатів стане політична частина взаємовизнання. Мова про узгодження від Єврокомісії та підписання відповідного меморандуму. Covid-сертифікат можна буде згенерувати у додатку Дія після повного курсу вакцинації проти Covid-19.

Джерело: Михайло Федоров