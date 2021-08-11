Кабмін продовжив адаптивний карантин в Україні до 1 жовтня 2021 року. Про це на засіданні уряду 11 серпня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль наголосив, що продовжено буде також і режим надзвичайної ситуації.

Прем’єр зазначив, що зараз епідситуація в Україні контрольована, але фахівці фіксують негативні тенденції у статистиці поширення в країні коронавірусу.

Коронавірус в Києві

За останні 24 години в Києві підтвердили 186 нових випадків коронавірусу. Таким чином загальна кількість киян, які заразилися Covid-19, досягла 220 560.

За добу 3 жителя столиці померли від ускладнень Covid-19. А всього з початку пандемії в Києві зафіксовано 5 250 летальних випадків.

Вакцинація в Україні

Щоб наростити темпи вакцинації, влада впроваджує різні бонуси. У Полтаві вирішили заохочувати вакцинованих від коронавірусу містян. На вихідних жителям обласного центру, які отримають щеплення, даруватимуть квитки в театр.

Коронавірус у світі

У Всесвітній організації охорони здоров’я вчергове відреагували на проблему нерівного доступу до вакцин проти Covid-19 у світі.

Продовження карантину в Україні і штам Йота у США: Covid-новини 11 серпня / 2 фотографии

Із критикою виступив радник гендиректора ВООЗ Брюс Ейлвард.

– У світі є, ймовірно, 20 осіб, які могли б зіграти ключову роль у вирішенні проблеми нерівності, – сказав він. – Це люди, які очолюють великі компанії. Це глави держав, які укладають контракти на вакцини, а також керівники країн – виробників вакцин.

У США штам коронавірусу Йота демонструє високий рівень летальності серед хворих. У порівнянні з іншими варіантами вірусу цей показник може збільшуватися на 82%.

Про це йдеться у дослідженні фахівців Департаменту охорони здоров’я Нью-Йорка і Школи громадської охорони здоров’я імені Мейлмана Колумбійського університету.

В Індонезії на допомогу людям прийшли машини. Так, хворим на коронавірус, які перебувають на самоізоляції, їжу та речі першої необхідності доставляє робот.

У Литві вводять обмеження для невакцинованих людей. Уряд країни підтримав проект постанови.

З 13 вересня 2021 року місцеві жителі без сертифікату про щеплення від коронавірусу не зможуть відвідувати великі магазини, ресторани і кафе, салони краси і розважальні заклади. Альтернативою буде негативний результат ПЛР-тесту.

МОЗ веде переговори із виробником вакцини Moderna про реєстрацію її в Україні. У відомстві зазначили, що в умовах надзвичайної ситуації застосування незареєстрованого препарату не суперечить законодавству.