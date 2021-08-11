Нині в Україні діє адаптивний карантин, коли існують чіткі індикатори, які дають змогу оцінити поточну епідемічну ситуацію.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами, в червоній зоні буде дозволено працювати окремим закладам, якщо працівники матимуть Covid-щеплення. Наприклад, музеям, кінотеатрам, школам.

– Нині країна перебуває на зеленому рівні епідемічної небезпеки, коли велика кількість обмежувальних протиепідемічних заходів не діє, а діють загальні правила профілактики коронавірусної хвороби й вимога носити захисні маски в громадському транспорті та громадських місцях, – зазначив він.

Ляшко стверджує, що у разі зростання кількості випадків захворювання та госпіталізації, уряд може запровадити у регіонах відповідні рівні епідемічної небезпеки – жовтий, помаранчевий або ж червоний. Він додав, що саме від зони залежатиме рівень або кількість обмежувальних протиепідемічних заходів, які запроваджуватимуть на певній території.

Міністр додав, якщо в регіоні буде запроваджена червона зона, а система охорони здоров’я відчуватиме навантаження через велику кількість хворих у лікарнях, уряд дозволить працювати окремим закладам. Так, школи працюватимуть у звичному режимі, якщо понад 80% вчителів будуть вакциновані від коронавірусу.

– Можливо, до шкіл додамо кінотеатри, музеї, інші масові заходи. Для нас, медиків, важливо не допустити колапсу системи охорони здоров’я. Також економіка країни не повинна впасти, бо від цього залежить фінансування зарплат медичних працівників, закупівлі препаратів тощо, – підсумував Ляшко.

Нещодавно міністр також анонсував, що в Україні продовжать адаптивний карантин щонайменше на два місяці.

МОЗ прогнозує різні сценарії, адже коронавірусна хвороба поводиться непередбачувано. Нині динаміка захворюваності повторюється майже один в один з літом 2020 року, тому у серпні спалах вірусу не прогнозують.

Джерело: Українське радіо