В Індонезії людям з коронавірусом, які перебувають на самоізоляції, їжу і речі першої необхідності доставляє робот.
Механізм був створений для боротьби з поширенням вірусу у Сурабаї.
Робот створила компанія Delta з предметів домашнього вжитку – каструль, сковорідок, старих екранів телевізора.
Живить його батарея, заряду якої вистачає на 12 годин.
Керують механізмом дистанційно за допомогою пульта.
Surabaya villagers turn old items into ‘Delta robot’ #FMTNews #FMTOhsem https://t.co/VdrcXrkaL1
— Free Malaysia Today (@fmtoday) August 11, 2021
Робот вміє розмовляти. Під час контакту з ізольованим жителем він говорить: Мир тобі. Також робот повідомляє, що доставка прибула, і бажає швидкого одужання.
В Індонезії останнім часом погіршилася загальна ситуація з коронавірусом. У країні фіксується збільшення кількості нових хворих і смертей від вірусу.
Станом на 11 серпня 2021 року понад 3,5 млн індонезійців інфіковані Covid-19. Крім того, за час пандемії вірус забрав життя понад 100 тис. осіб.
Крім Індонезії, роботів для боротьби з коронавірусом використовують і в інших країнах, наприклад у Китаї та у США.