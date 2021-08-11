В Індонезії людям з коронавірусом, які перебувають на самоізоляції, їжу і речі першої необхідності доставляє робот.

Механізм був створений для боротьби з поширенням вірусу у Сурабаї.

Робот створила компанія Delta з предметів домашнього вжитку – каструль, сковорідок, старих екранів телевізора.

Живить його батарея, заряду якої вистачає на 12 годин.

Керують механізмом дистанційно за допомогою пульта.

Робот вміє розмовляти. Під час контакту з ізольованим жителем він говорить: Мир тобі. Також робот повідомляє, що доставка прибула, і бажає швидкого одужання.

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В Індонезії останнім часом погіршилася загальна ситуація з коронавірусом. У країні фіксується збільшення кількості нових хворих і смертей від вірусу.

Станом на 11 серпня 2021 року понад 3,5 млн індонезійців інфіковані Covid-19. Крім того, за час пандемії вірус забрав життя понад 100 тис. осіб.

Крім Індонезії, роботів для боротьби з коронавірусом використовують і в інших країнах, наприклад у Китаї та у США.