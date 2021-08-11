Влада Німеччини запроваджує обов’язкове тестування для громадян, які не отримали дві дози вакцини від коронавірусу. Аналіз буде необхідний їм для відвідування закритих приміщень.

Рішення ухвалили у країні 10 серпня 2021 року, воно набуває чинності з 23 числа.

Усім особам, які не отримали два щеплення або ж не перехворіли на коронавірус протягом останніх шести місяців, треба мати швидкий тест на антиген (термін дії – 24 години) чи ПЛР (зроблений щонайбільше 48 годин тому).

Це дозволить їм безперешкодно відвідувати перукарні, салони, фітнес-центри, готелі, лікарні, будинки для людей похилого віку, кафе, ресторани, бари, кінотеатри, а також бути присутніми на заходах, які відбуваються у закритих приміщеннях.

Водночас нововведення не стосується дітей до 6 років та школярів, а також тих, хто не може вакцинуватися через стан здоров’я.

Місцева влада федеральних земель може призупиняти дію цього нововведення за умови, якщо рівень інфікування становить не понад 35 нових випадків на 100 тис. населення протягом тижня.

Також повідомляється, що з 11 жовтня 2021 року швидкі тести на коронавірус для мешканців більше не будуть безкоштовними, за них доведеться платити.

Нині охоплення вакцинацією від коронавірусу двома дозами у Німеччині становить 55,1%.