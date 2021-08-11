Про це зазначили прес-служба Кабінету міністрів. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів телефонну розмову з головою уряду Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Україна отримає від Греції додаткові 100 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Відповідне рішення ухвали грецький уряд.

– Денис Шмигаль подякував уряду Греції за рішення щодо надання Україні 100 тис. доз вакцин Astra Zeneca, – зазначили вони.

За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, Україна також очікує постачання 1,5 млн доз Covid-вакцини виробництва AstraZeneca з Німеччини. Нині переговори перебувають на фінальній стадії.

Також нещодавно уряд Литви вирішив відправити Україні 54 тис. доз вакцини Vaxzevria. Це перша партія зі 131 тис. доз, які країна прийняла рішення відправити в Україну.

8 серпня Україна отримала від Данії понад 500 тис. доз цієї вакцини від Сovid-19. Її використовують для тих, хто має отримати другу дозу, і для щеплення у масових пунктах імунізації.

А ще у липні Естонія також передала 52 тис. доз вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca.

Станом на 10 серпня в Україні препаратом AstraZeneca вже вакцинували 381 521 людина. А за весь час у країні провели понад 6 млн щеплень.