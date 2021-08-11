Штам коронавірусу Йота демонструє високий рівень летальності серед хворих. Порівняно з іншими варіантами вірусу цей показник може збільшуватися на 82%.

Про це йдеться у дослідженні фахівців Департаменту охорони здоров’я Нью-Йорка і Школи громадської охорони здоров’я імені Мейлмана Колумбійського університету.

Цю мутацію вірусу, яку також називають B.1.526, виявили у Нью-Йорку у листопаді 2020 року. З того часу вона встигла поширитися на території 27 країн.

Згідно з інформацією науковців, у разі зараження саме штамом Йота ймовірність смерті збільшується на 46% серед пацієнтів віком 45-64 років, на 82% – серед людей 65-74 років, на 62% – серед громадян старше 75 років.

Крім того, він демонструє здатність більш активно поширюватися, швидкість його передачі на 15-25% вища, ніж у штамів, які були виявлені раніше.

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У березні 2021 року штам Йота додали до списку мутацій, які цікавлять ВООЗ. У ньому також перебувають варіанти Альфа (британський), Бета (південноафриканський), Гамма (бразильський) і Дельта (індійський).

Джерело: Medrxiv